Manchester United, Aaron Wan-Bissaka'yı renklerine bağladı

Kırmızı Şeytanlar, Crystal Palace'ın 21 yaşındaki İngiliz sağ beki Aaron Wan-Bissaka ile anlaştı.

Manchester United, Wan-Bissaka transferi için Crystal Palace'a 50 milyon Pound ödeyecekken; Wan-Bissaka haftalık 90 bin Pound kazanacak.

Crystal Palace altyapısından yetişen 21 yaşındaki sağ bek, geçen sezon İngiliz ekibiyle toplam 39 maçta forma giydi.

Wan-Bissaka, İngiltere U21 Milli Takımı ile Avrupa U21 Futbol Şampiyonası'nda mücadele ediyor.