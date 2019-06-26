Manchester United, Aaron Wan-Bissaka'yı renklerine bağladı
İngiltere Premier Lig'i 6. sırada tamamlayarak beklentilerin altında kalan Manchester United, yaz transfer döneminin ikinci transferini yaptı.
Kırmızı Şeytanlar, Crystal Palace'ın 21 yaşındaki İngiliz sağ beki Aaron Wan-Bissaka ile anlaştı.
Manchester United, Wan-Bissaka transferi için Crystal Palace'a 50 milyon Pound ödeyecekken; Wan-Bissaka haftalık 90 bin Pound kazanacak.
Crystal Palace altyapısından yetişen 21 yaşındaki sağ bek, geçen sezon İngiliz ekibiyle toplam 39 maçta forma giydi.
Wan-Bissaka, İngiltere U21 Milli Takımı ile Avrupa U21 Futbol Şampiyonası'nda mücadele ediyor.