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Manchester United, Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna kattığını duyurdu

Manchester United, Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna kattığını duyurdu

Manchester United, Crystal Palace'da forma giyan Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

Premier Lig devi Manchester United, Crystal Palace'da forma giyen 21 yaşındaki savunmacı Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna kattığın duyurdu.

Kırmızı Şeytanlar, genç oyuncu için Palace'a 55 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyecek.

HAFTALIK 90 BİN POUND

Kırmızı-mavili ekipte haftalık 10 bin pound kazanan Bissaka, United'da adeta zengin olacak. 21 yaşındaki savunmacı, Premier Lig devinden haftada 90 bin pound kazanacak. Öte yandan Pogba, Lukaku, Di Maria ve Fred'in ardından United tarihinin en pahalı 5. transferi olma ünvanını da elde edecek.

ÇOCUKLUK HAYALİ

Bu transferin bir başka boyutu da, Bissaka'nın çocukluğunda Manchester United taraftarı olması. Sosyal medyada ünlenen görselde ailesi ile beraber olan Bissaka'nın üzerindeki Manchester United forması çok konuşulmuştu.

(Sporx)

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