Manchester City'e büyük şok! 2-0'dan maç verdiler

Maça Ederson'un 12'deki kırmızı kartı ile başlayan Manchester City, Sterling'in 25 ve 50'deki golleriyle 2-0 öne geçti. 55'te sahneye çıkan Adama Traore farkı 1'e indirdi. Traore bu kez 82'de Jimenez'e asist yaparak takımına katkı sağladı ve maça eşitlik geldi. 89. dakikada ise Doherty'nin golü ev sahibine 3 puanı getirdi.

Bu sonucun ardından Manchester City 38 puanda kaldı ve lider Liverpool ile arasındaki puan farkını rakibinin maç eksiğine rağmen 14'e yükselmesine engel olamadı. Wolves ise 30 puana yükseldi ve ilk 5'i takibini sürdürdü.