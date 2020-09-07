Manchester City'de Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte koronavirüse yakalandı

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe herkesi ters köşeye yatırdı Fenerbahçe herkesi ters köşeye yatırdı Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün yerine 3 aday belirledi. Sarı-Lacivertlilerde ön plana çıkan isim Eran Zahavi olurken, Papiss Cisse ve Nikola Kalinic de adaylar arasında yer alıyor.

Muriqi bugün resmen açıklanıyor! İşte sözleşme detayları... Muriqi bugün resmen açıklanıyor! İşte sözleşme detayları... Fenerbahçe, Lazio'nun 18.5 milyon euroluk teklifini kabul etti. Sonraki satıştan yüzde 5 pay da alınacak.

Fener'de Emre bilmecesi! Yeni transferlerle fotoğraf karesi bile yok Fener'de Emre bilmecesi! Yeni transferlerle fotoğraf karesi bile yok Fenerbahçe'nin sükse yaratan transferlerinin başrolündeki isim Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevinin neden hala resmen açıklanmadığı merak konusu oldu. Yeni transferlerle hiçbir fotoğraf karesine girmeyen tecrübeli isim, hala ‘Emre ağabey' konumunda.

Adem Büyük eski takımına dönüyor Adem Büyük eski takımına dönüyor Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor transferde hareketli saatler yaşıyor. Son olarak Sparta Prag'dan forvet Benjamin Tetteh'e imza attıran Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'dan Manuel da Costa'yı ve Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Adem Büyük'ü kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

İşte Alper Potuk'un yeni takımı! Göztepe derken... İşte Alper Potuk'un yeni takımı! Göztepe derken... Geride bıraktığımız sezonun flaş ekibi Demir Grup Sivasspor, bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi gruplarında temsil edecek. Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Yiğidolar, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'a kancayı taktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, tecrübeli futbolcunun transferini istediğini yönetime ilettiğini açıkladı.