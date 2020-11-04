Manchester City Olympiakos engelini rahat geçti

Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos'u konuk eden Manchester City, Yunan rakibini 3-0 ile geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında Manchester City, Olympiakos'u ağırladı.

12. dakikada Ferran Torres'in golüyle 1-0 öne geçen Manchester City, 81. dakikada Gabriel Jesus ile ikinci golü buldu. Duraklamalarda Cancelo'nun golü sonucu belirledi ve City üç puanı üç golle aldı.

Bu sonuçla İngiliz ekibi 9 puana yükselirken Olympiakos 3 puanda kaldı.

Porto, Marsilya'yı rahat geçti

Grubun diğer maçında Porto da sahasında Marsilya'yı 3-0 mağlup etti. 4. dakikada Moussa Marega, 28. dakikada Sergio Oliveira ve 69. dakikada Luis Diaz'dan geldi. Porto bu galibiyetle puanını 9 yaptı. Marsilya ise puanla tanışamadı.