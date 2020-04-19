Manchester City, koronavirüs arasında genç yıldızı kaptı

Peru Ligi ekiplerinden Alianza Lima'dan yapılan açıklamada genç oyuncu Kluiverth Aguilar'ın Manchester City'e transfer olduğu açıklandı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda 17 yaşındaki sağ bek oyuncusunun Manchester City'e bonservisiyle verildiği belirtildi. Duyurunun devamında oyuncunun 18 yaşını geçtiği 5 Mayıs 2021'de Aguilar'ın İngiliz ekibinin kadrosuna dahil olacağı belirtilirken kulüp olarak genç bir ismi dünyanın en büyük takımlarından birine göndermekten gurur duydukları belirtildi.
Oyucunun bonservisi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken Manchester City kulübünden konuyla ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı.
İddialara göre bonservis bedeli olarak Manchester City kulübünün Peru ekibine 2.85 milyon euro ödeyeceği belirtildi.
1.80 boyunda ve defansın sağında oynayan Aguilar, genç yaşına rağmen güçlü fiziği ile tanınıyor. Ülkesi Peru'nun U17 ve U23 kadrolarında yer alan Kluiverth Aguilar'ın buradaki maçlarda gösterdiği performansla City'nin radarına takıldığı söyleniyor.
(Sporx)
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