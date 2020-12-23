Manchester City İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalde

İngiltere Lig Kupası Carabao Cup Çeyrek Finali'nde Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geldi.
Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manchester City 4-1 kazanarak tur atlayan taraf oldu.
Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Jesus'un gölüyle öne geçen Manchester City'e 31. dakikada Lacazette cevap verdi ve ilk yarı 1-1 bitti.
İkinci yarıda kontrolü eline geçiren Manchester City, bulduğu gollerle rakibine üstünlük kurdu. 55. dakikada Mahrez ile öne geçen City, 59. dakikada Fernandinho'nun asistiyle Foden ile farkı ikiye çıkardı. 73. dakikada Aymeric Laporte skoru 4-1 yapan isim oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester City tur atlayan taraf oldu.
Yarı finaldeki eşleşmeler ise kura çekiminin ardından belli olacak.
Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Göztepe'yi ağırlıyor.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle takımın başında sahaya yardımcı antrenör Levent Şahin çıktı.
Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, bu sezon Süper Lig'de 2. kez gol sevinci yaşadı.
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yendi.
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 14. haftasında 3-1 kaybettikleri Galatasaray maçında ilk 12 dakikada yedikleri 2 golü çevirmekte zorlandıklarını söyledi.
Devre arasında kadrosunu iyi bir golcü transferi ile güçlendirmek isteyen Feyenoord'un hedefinde Cenk Tosun var.