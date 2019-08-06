Manchester City İlkay Gündoğan'ın sözleşmesini uzatıyor

Manchester City'nin orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, yeni sözleşmeye imzayı atıyor.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester City ile İlkay Gündoğan, kontrat uzatma konusunda anlaşmaya vardı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İlkay Gündoğan'ın, Manchester City ile uzun vadeli biir konrat imzalayacağı belirtildi.
Daha önce yaptığı açıklamada Manchester City'de kalmak istediğini vurgulayan İlkay Gündoğan, "Manchester City ile sözleşme yenilemek için görüşeceğiz. Elbette sözleşme uzatmak isterim. Buradan ayrılmak istediğimi kesinlikle söyleyemem. Kulüp de kalmamı istiyor" şeklinde konuşmuştu.
Premier Lig ekibiyle geçtiğimiz sezon 50 maça çıkan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.
(Sporx)
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