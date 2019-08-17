Manchester City ile Tottenham yenişemedi

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Sivasspor-Beşiktaş CANLI Sivasspor-Beşiktaş CANLI Beşiktaş, Süper Toto Süper Lig'in ilk hafta maçında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Sivasspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.

Sivasspor-Beşiktaş maçında korku dolu anlar Sivasspor-Beşiktaş maçında korku dolu anlar Sivasspor ile Beşiktaş maçının 45+2. dakikasında korku dolu anlar yaşandı. Sivasspor kalecisi Samassa, Beşiktaşlı Boyd ile çarpıştı ve saha içerisinde bayıldı. Samassa ambulans ile hastaneye kaldırıldı

Galatasaray'da şok istifa Galatasaray'da şok istifa Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı

Falcao şoku! Maç öncesi sakatlandı Falcao şoku! Maç öncesi sakatlandı Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Monaco'nun Metz ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunda Radamel Falcao yer almadı.

Fenerbahçe'de bir devir sona erdi Fenerbahçe'de bir devir sona erdi Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Volkan Demirel için karar verildi! Bir kaç gün önce gerçekleşen görüşmede, 37 yaşındaki kaleciye yola devam edilmeyeceği kararı tebliğ edildi. Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nden veda açıklaması yapılmadı.

Türk yıldız İtalya'yı karıştırdı! 'Bu kadar deli olamazsınız' Türk yıldız İtalya'yı karıştırdı! 'Bu kadar deli olamazsınız' Emre Can'ı satış listesine koydular haberini yapan İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'a Juventus taraftarlarından büyük tepki geldi.