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aksam.com.tr
  • 17 Ağustos 2019 Cumartesi 22:09
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  • 17 Ağustos 2019 Cumartesi 22:09

Manchester City ile Tottenham yenişemedi

Manchester City ile Tottenham yenişemedi

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İngiltere Premier Lig'de Manchester City, iki kez öne geçtiği mücadelede Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

Zirve adayı takımların kozlarını paylaştığı ligin ikinci hafta mücadelesinde Manchester City, Tottenham'ı Etihad Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester City, 20. dakikada Raheem Sterling'in golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Tottenham, 23. dakikada Erik Lamela'nın ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Ataklarını sıklaştıran Manchester City, 35. dakikada Arjantinli Sergio Agüero'nun fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Tottenham'da ikinci yarının 56. dakikasında oyuna dahil olan Lucas Moura, girdiği dakika içinde attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Taraflar, kalan dakikalarda eşitliği bozamayınca, müsabaka bu skorla sona erdi.

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