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Manchester City deplasmanda yıkıldı

Manchester City deplasmanda yıkıldı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, 5. hafta maçında Norwich City'ye 3-2 yenildi.

Son şampiyon Manchester City, ligin beşinci haftasında deplasmanda Norwich City'nin misafiri oldu.

Ev sahibi ekip, 18. dakikada Kenny McLean ve 28. dakikada Todd Cantwell'in attığı gollerle 2-0 öne geçti. 45. dakikada Sergio Agüero ağları sarstı ve ilk yarı 2-1 sonuçlandı.

Teemu Pukki'nin 50. dakikada attığı golle Norwich City farkı tekrar 2'ye çıkardı. Manchester ekibinde Rodri 88. dakikada ağları sarsınca maç 3-2 sona erdi.

Bu sonuçla 10 puanda kalan Manchester City ile bugün Newcastle United'ı mağlup eden Liverpool arasındaki puan farkı 5 oldu.

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