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aksam.com.tr
  • 03 Mart 2020 Salı 21:46
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  • 03 Mart 2020 Salı 21:55

Manchester City Couto'yu kadrosuna kattı

Manchester City Couto'yu kadrosuna kattı

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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Brezilya'nın Coritiba takımından genç savunma oyuncusu Yan Couto'yu kadrosuna kattı.

Manchester City Kulübü, 17 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Couto ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Brezilya futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Couto, 18 yaşına gireceği haziran ayından itibaren Manchester City kadrosuna dahil olabilecek.

Sağ bekte görev yapan genç futbolcu, geçen yıl Brezilya Milli Takımı ile FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşamıştı.

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