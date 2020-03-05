Manchester City Agüero'nun tek golüyle çeyrek finale yükseldi

İngiltere Federasyon Kupası 5. tur maçında Sheffield Wednesday ile Manchester City karşı karşıya geldi. Hillsborough'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester City, 1-0'lık skorla kazandı.
Manchester City'e turu getiren golü 53. dakikada Sergio Agüero kaydetti.
Manchester City, bu sonuçla birlikte adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Leicester 1-0 Birmingham
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