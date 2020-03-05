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aksam.com.tr
  • 05 Mart 2020 Perşembe 07:56
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  • 05 Mart 2020 Perşembe 07:56

Manchester City Agüero'nun tek golüyle çeyrek finale yükseldi

Manchester City Agüero'nun tek golüyle çeyrek finale yükseldi

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Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası 5. turunda Sheffield Wednesday'i 1-0 mağlup etti ve adını son 8 takım arasına yazdırdı.

İngiltere Federasyon Kupası 5. tur maçında Sheffield Wednesday ile Manchester City karşı karşıya geldi. Hillsborough'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester City, 1-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'e turu getiren golü 53. dakikada Sergio Agüero kaydetti.

Manchester City, bu sonuçla birlikte adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Leicester 1-0 Birmingham

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