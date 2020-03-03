Manchester City 17'lik Brezilyalı'nın transferini resmen açıkladı

Manchester City, daha önceden anlaşmaya vardığı 17 yaşındaki Brezilyalı Yan Couto'yu renklerine bağladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada 17 yaşındaki Coritibalı sağ bek oyuncusu Yan Couto'nun Haziran ayında takıma katılacağı belirtilirken transfer için ödenecek ücretler ise netlik kazanmadı. Brezilyalı genç isimle yapılan sözleşmenin ise 5 yıllık olduğu kaydedildi.
Yan Couto geçtiğimiz Kasım ayında 17 Yaş Altı Dünya Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği performansla adından söz ettirmiş ve devleri peşinden sürüklemişti.
Öte yandan transferin Haziran ayında gerçekleşmesinin nedeninin Brezilya'daki transfer kurallarına göre bir futbolcunun ülkeden ayrılabilmesi için 18 yaşını geçme zorunluluğu olduğu da açıklamada yer aldı.
Bilindiği gibi Manchester City geçtiğimiz yıllarda yaşanan sponsorluk geliri manipülasyonları nedeniyle UEFA turnuvalarından 2 yıl men cezası almıştı. City'nin transfer yasağı aldığına dair bir açıklama ise yapılmamıştı.
(Sporx)
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