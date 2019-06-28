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  3. Maliyetinden dolayı Mesut Özil'e kulüp bulunamıyor! 3 Süper Lig ekibine de önerildi

Maliyetinden dolayı Mesut Özil'e kulüp bulunamıyor! 3 Süper Lig ekibine de önerildi

Maliyetinden dolayı Mesut Özil'e kulüp bulunamıyor! 3 Süper Lig ekibine de önerildi

Arsenal’in satış listesine koyduğu Mesut Özil maliyetinden dolayı kulüp bulmakta zorlanıyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Yaklaşık 2 yıldan beri Arsenal’de büyük sorunlar yaşayan ve sezon sonunda satış listesine konulan Mesut Özil’in Inter, Juventus ve Napoli’ye teklif edildiği, fakat Serie A devlerinin yıldız futbolcuya yanaşmadığı ortaya çıktı. Bonservisi için 47 milyon Euro ödenen 30 yaşındaki orta saha için 25 milyon euro’lara kadar düşen İngiliz ekibi henüz olumlu geri dönüş alamazken, Mesut’un bonservis fiyatından ziyade aldığı maaşın yüksek olması transferin önünü tıkayan en büyük sebeplerin başında gösterildi.

'MAAŞININ BİR KISMINIZ BİZ KARIŞILARIZ'

Arsenal’den 18 milyon Euro net maaş alan Mesut Özil’e Avrupa’dan talip çıkmayınca ‘Topçular’ oyuncusunu Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir’e teklif etti. ‘Mesut’un maaşının bir kısmını biz ödeyelim’ diyen İngilizler, Süper Lig devlerini iştahlandırırken, her fırsatta Fenerbahçeli olduğunu açıklayan yıldız futbolcunun sarı lacivertli kulübe yakın olduğu, fakat iyi bir 10 numara arayışında olan Galatasaray’ın da Mesut için aportta beklediği bildirildi.

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