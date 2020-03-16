Atletico Portada Alta'nın antrenörü Francisco Garcia, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi

Francisco Garcia, koronavirüs dışında bir süredir lösemiyle de savaşıyordu. Koronavirüs semptomları göstermesi nedeniyle hastanede karantina altına alınan Garcia, burada yaşam savaşı veriyordu. Koronavirüs nedeniyle sağlık şartları ağırlaşan Garcia, birkaç gün önce yatırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Portada Alta Kulübü Başkanı Pepe Bueno, "Francisco, harika bir insandı, muhteşem bir karakteri vardı ve çok yetenekli bir antrenördü. Hala şok içerisindeyim. Hastaneden pazar günü saat 7 gibi arandım. Yaşam savaşı verdiğini ancak durumunun stabil olduğu söyleniyordu. Birkaç sonra da yaşamını yitirdiğini söylediler. Koronavirüse karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Francisco'yu kaybettiğimize hala inanamıyorum." ifadelerini kullandı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada ise, "Kulüp olarak en derin acımızı yaşıyoruz. Dostumuz Francisco Garcia'yı kaybettik. Bugün aramızdan ayrıldı. Francis seni asla unutmayacağız. Huzur içinde yat, efsane!" denildi.
İSPANYA'DA OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ
İspanya'da Kovid-19 salgınına karşı yürürlüğe konulan olağanüstü hal kapsamında ülke genelinde serbest dolaşıma sınırlama getirildi. Ülkede virüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 292'ye, vaka sayısı ise 7 bin 798'e çıktı. İspanya'da Kovid-19'la ilgili açıklanan günlük verilerde bu zamana kadarki "en yüksek artış" yaşandı.
(Sporx)
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