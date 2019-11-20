Maicon ve Diagne dönüyor

AKŞAM

KİRALIK olarak Club Brugge’da forma giyen Senegalli forvet oyuncusunun sezon bitmeden Galatasaray’a döneceği ileri sürüldü. Radyospor’a konuşan teknik direktör Fuat Çapa, Mbaye Diagne hakkında, “Şu anda Belçika’dayım ve Club Brugge maçlarını takip ediyorum. Diagne, Club Brugge’de iyi bir dönem geçirmiyor. Diage’nin performansından hem taraftar hem de teknik heyet memnun değil. Diagne ocak ayında Galatasaray’a geri dönecek” diye konuştu.

KONTENJAN KURBANLARI

Mbaye Diagne cephesinde bunlar yaşanırken ortaya bir de Maicon krizi çıktı. Brezilyalı stoperin kulübü Al Nasr, onun yerine transfer yapmayı planlıyor. Eğer Brugge ve Al Nasr, Galatasaray’a gerekli tazminatı öderse, iki futbolcu da ara transferde geri dönecek. Linnes de ikinci devrede Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirileceği için birçok isimle yolların ayrılması gerekecek. Kontenjan kurbanlarının ise Mariano, Nagatomo, Seri ve Andone gibi isimler olması bekleniyor.