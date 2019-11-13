'Mahkeme ne derse o'

AKŞAM

G.SARAY’IN Kasım ayı Olağan Divan Kurulu’na katılmayan Başkan Mustafa Cengiz, üyelerin seçim çağrısına GS TV’deki özel yayında yanıt verdi: “İbra edilmediğimiz geceyi hiç unutmuyorum. Genel kurulda rica ettim. Şu anda bile kazık çakmış değilim. Biz bir sevdanın peşindeyiz, buna Anadolu tabiriyle ‘namus belası’ denir. Fatih Hoca aradı, çok üzüntülüydü. Etkiliyor. Bizi mahkemeye götüren şey 14 fark oldu. 27 fark vardı, 14 arkadaş ‘Evet’ dese sorun yok. Üç adayın toplamından fazla oyla göreve gelmiştik biz. İbrasızlıktan ayrılabilirdim, bana ‘Kaçtı’ demesinler diye ayrılmadım. Bıraksaydım ‘Kaçtı’ denecekti. Acıyı, bal eyledik. Ben cepheyi, siperi bırakacak, kaçacak insan değilim. Atalarım da öyleydi!

BEN DE YORULDUM

MUSTAFA CENGİZ: “Fatih Hoca söyleyecek bir şey varsa bunu açık olarak söyler. Ben de söylerim. Fatih Hocamız ile her hafta oturup istişare ederiz. Hiçbir hocanın işine karışmayız. Ben tek Ozan Tufan konusunda bir istekte bulundum. Hocam çok gönüllü değildi. Ancak İtalyanlar 7,5 milyon €’ya Ozan’ı kesin kaparlardı. Ozan da sağ olsun gitmedi. İki yıl başarısız olursak, zaten kimse durmaz. Başarılı durumdayız, hocamızın kredisi de çok.”

FLORYA’YI ALACAĞIZ

MUSTAFA CENGİZ: “Florya yeniden bizim olacak, bunun için çalışıyoruz. İnşallah Kemerburgaz’da iyi bir şey yapacağız. Borç yapılandırmasında 250 milyon TL nakit aldık. Futbolcularımıza olan borçları temizledik. Çok iyi durumdayız. Ayrıca 750 milyon TL, 5 yıllık yapılandırma aldık. İlk 2 yılı ödemesiz. 6 ay faizleri ödeyeceğiz. Galatasaray rahatlıkla altından kalkar.”

OTOBAN OLUR

MUSTAFA CENGİZ: “Divan Kurulu’nda kalbimizi kanatıyorlar, Divan Kurulu Başkanı da buna izin veriyor. Bunun yolunu açarsanız, o yol otoban olur. Divan başkanlığı, bu saygısız konuşmaları kesmek zorunda. Bunlar beni üzüyor, yoksa divan kuruluna katılırım, ne olacak.”

KİMSE SORMADI!

MUSTAFA CENGİZ: “Bize kimse ‘147 milyon euro zarardan Galatasaray’ı nasıl kurtarıp 4 yıllık uzlaşma anlaşması yaptınız’ diye kimse sormadı. Avrupa’da bizi izleyen takım, UEFA savunması için 1,5 milyon euro harcadı, bize kimse ‘Ne harcadınız?’ diye sormadı.”

POPÜLİSTİM

MUSTAFA CENGİZ: “Ben taraftar popülistiyim. Çünkü taraftar yoksa ben yokum. Camiadan destek gördüğümüz takdirde kulübü artıya geçireceğiz.”

ADIMIZ KOLAY SİLİNMEZ

MUSTAFA CENGİZ: “G.Saray’ın kadrosunda en az 2-3 dünya yıldızı olmalı. Real Madrid’den 6’da yeseniz, 36’da yeseniz, G.Saray’ın adı öyle kolay silinmez. G.Saray her zaman 10 numaradır ama bu ara maalesef 10 numarayı tutturamadık.”