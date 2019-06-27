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  3. Madagaskar'dan tek gollü galibiyet

Madagaskar'dan tek gollü galibiyet

Madagaskar'dan tek gollü galibiyet

2019 Afrika Uluslar Kupası B Grubu maçında Madagaskar, Burundi'yi 1-0 mağlup etti.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi Mısır'da gerçekleştirilen organizasyonda, B Grubu'nda Madagaskar ile Burundi karşı karşıya geldi.

İskenderiye şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda oynanan mücadelede  Madagaskar, 76. dakikada Marco Ilaimaharitra'nın attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Kupada, dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

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