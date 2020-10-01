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aksam.com.tr
  • 01 Ekim 2020 Perşembe 14:58
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Maçlar seyircili mi oynanacak? Süper Lig maçları ne zaman seyircili oynanacak?

Maçlar seyircili mi oynanacak" Süper Lig maçları ne zaman seyircili oynanacak"

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Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Süper Lig maçları seyircisiz oynanıyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Koca, lig maçlarının seyircili olabileceğine dair ilk ışığı yakmış oldu. Sporseverleri heyecanlandıran bu gelişme maçlar seyircili mi oynanacak, sorusunu gündeme getirdi.

2020-2021 Süper Lig sezonu koronavirüs önlemleri çerçevesinde seyircisiz şekilde başladı. Maçlar seyircili şekilde devam ederse sosyal mesafe kurallarının ihlal edilebileceği ön görülmüştü. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig maçları ile ilgili görüşülen kararlara da değindi.

MAÇLAR SEYİRCİLİ Mİ OYNANACAK?

Korona virüsü salgını önlemleri çerçevesinde Süper Lig maçları seyircisiz şekilde sezona başladı. Normalleşme adımlarının kademeli şekilde ilerletilmesi, maçların seyircili oynanacağı tarih hakkında merak uyandırdı.

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında kamuoyunu bilgilendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maçlara seyirci alınmaması kararıyla ilgili yeni bir gelişmenin olmadığını ancak locaların açılabileceğini bildirdi.

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN SEYİRCİLİ OYNANACAK?

Bakan Koca, gelecek dönemde salgının seyrine göre localara seyirci alınma ihtimalinin bulunduğunu vurgulayarak, "Maçların seyircili oynanması bu hafta gündemimizde olmadı. Özellikle salgının şu döneminde seyircili oynanmaması şeklinde daha önce önerimiz olmuştu. Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre localardan başlamak üzere gündeme alabiliriz." ifadelerini kulandı.

Öte yandan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, 16 Eylül'de yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunmuş ve şunları kaydetmişti:

"Futbol federasyonu yayıncı kuruluş ile görüşmelerini sürdürüyor. Kulüpler Birliği olarak hep aynı noktadayız, kontrat ne diyorsa hakkımız odur, kontratın gerektirdiği ödemenin yayıncı kuruluş tarafından yapılmasını istiyoruz."

Bazı ülkelerde ligler başladı ve belirli oranda seyirci alınmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığı ile görüşüp, en azından statların belirli bölgelerinin, örneğin locaların, kulüplere gelir getirebilmesi için kullanılması talebinde bulunacağız."

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