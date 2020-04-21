Maçlar Antalya'da ve seyircisiz olursa Trabzonspor avantajlı

Süper Lig'de kalan 8 haftalık dönemin Antalya ve Alanya'da oynanması ayrıca maçlara seyirci alınmaması fikri ağırlık kazanmaya başladı. Şampiyonluk yarışının kıyasıya sürdüğü ve koronavirüsü salgını öncesi kritik maçların oynandığı Süper Lig'de saha ve seyirci avantajından yoksun olmak Trabzonspor'a yarayabilir.

Koronavirüsü salgını nedeniyle Süper Lig'de maçlar 26.haftadan sonra oynanamamıştı. Ligin en kritik maçlarının oynanacağı kalan 8 haftalık dönemin Antalya ve Alanya'da oynanması ayrıca mücadelelerde seyircili olmaması fikri ağırlık kazanmaya başladı. Şampiyonluk yarışının kıyasıya sürdüğü bu dönemde saha ve seyirci avantajından yoksun olmak Trabzonspor'a yarayabilir, Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor ise aleyhine olabilir.

Trabzonspor (53) - AVANTAJLARI FAZLA

Galatasaray deplasmanı: Lider Trabzonspor için kalan 8 haftada kuşkusuz en kritik maç 29.haftada deplasmanda oynanması gereken Galatasaray maçıydı. Bu maçın Antalya'da ve seyircisiz oynanması kağıt üstünde Trabzonspor için avantaj gibi görünüyor.

Göztepe deplasmanı: Trabzonspor için bir başka avantaj ise yeni stadı ile iç sahada müthiş bir ambiyans yakalayan Göztepe maçı. Bu sezon sahasında Galatasaray ve Beşiktaş'ı yenen Fenerbahçe'ye çelme takan Göztepe ile tarafsız sahada ve seyircisiz oynamak bir başka avantaj olacak.

5 maç deplasmandaydı: Trabzonspor'un normal fikstüründe zaten 3 maçı iç sahada, 5 maçı ise deplasmanda olacaktı. Bordo-mavili takım iç saha avantajını sadece üç maç için yitirmiş olacak. Bu maçlarda Ankaragücü, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarıydı.

Kupa rövanş maçının durumu: Normal şartlarda bugün Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile kupa rövanşına çıkacaktı. Hafta sonu Galatasaray deplasmanının ardından bu maçı oynamak Trabzonspor için zor olacaktı. Şimdiki durumda kupa rövanş maçlarının lig maçlarının arasında oynanması çok ihtimal dahilinde değil.

Başakşehir (53) - DENGELİ

İç sahada Galatasaray maçı: Başakşehir için sezonun en kritik maçlarından biri sahasında Galatasaray ile oynayacaktı. Süper Lig'de mücadele ettiği tüm sezonlarda iç sahada seyirci avantajı bulunmayan Başakşehir'in yine de sahasında Galatasaray'a son yıllarda ciddi bir üstünlüğü vardı.

Maçları dengeli: Başakşehir'in kalan 8 haftada dört iç saha, dört deplasman maçı vardı. Maçları dengeli dağılan Okan Buruk'un ekibinin kısmen avantajı ise ilk 6 sıradan sadece iki takımla oynayacak olması.

Avrupa Ligi maçlarının durumu: Avrupa Ligi maçlarının lig maçlarını etkilemesi beklenebilir. Fakat şu an itibariyle fikstürün belli olmaması ve önceliklerin yerel ligler olması nedeniyle Başakşehir için tek konsantre olunacak turnuva Süper Lig olacak.

Galatasaray (50) - DEZAVANTAJLI

Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor iç saha maçı: Galatasaray için sezonun en kritik maçları iç sahada oynanacak Beşiktaş ve Trabzonspor karşılaşmaları olacaktı. Ciddi bir seri yakalayan ve Fenerbahçe deplasmanında yıllar sonra kazanan Galatasaray, evinde seyircisiz oynanan Beşiktaş maçında konsantre olmakta zorlandı ve 0-0 berabere kaldı. Galatasaray bir başka rakibi Trabzonspor ile iç sahadaki atmosferinde oynayamayacak.

İç sahada başarılı seri vardı: Galatasaray'ın son yıllarda iç sahada ciddi bir avantajı vardı. 2017-18 sezonunda TT Arena'da 17 iç saha maçında 16 galibiyet 1 beraberlik, geçen sezon 13 galibiyet 4 beraberlik alan Galatasaray sadece bu sezon bir maçta Başakşehir'e yenilmişti.

5 maç deplasmandaydı: Galatasaray'ın normal fikstüründe zaten 3 maçı iç sahada, 5 maçı ise deplasmanda olacaktı. Bu durum belki de tek avantajlı taraf gibi gözükebilir ancak zaten bu maçların iki tanesi Alanyaspor ve Antalyaspor maçları idi.

Sivasspor (49) - DEZAVANTAJLI

İç sahada ligin yenilgisiz tek takımı: Sivasspor sezon genelinde iç sahada oldukça başarılı oldu. Evinde hiç kaybetmeyen Sivasspor, 13 maçta 31 puan alıp maç başına 2,38 ortalama ile bu alanda da ilk sıradaydı. İç sahada oynayacağı dört maç kağıt üstünde Sivasspor için favori çıkacağı maçlar olacaktı. Mücadeleler tarafsız sahada ve seyircisiz olursa bu avantajını yitirmiş olacak.

Kadrosu dar: Sivasspor sezonun ilk yarısında müthiş bir performans göstermiş ve lider konumda yer almıştı. İkinci yarıyı da galibiyet ile açan Sivasspor, hem lig hem de kupa maçlarının oynandığı yoğun dönemde ciddi sıkıntılar yaşamış hem liderliği kaptırmış hem de kupadan elenmişti. Sakatlıkların ve eksiklerin yerini dolduramayan Sivasspor'da Rıza Çalımbay da kadrosunun dar olduğunun altını çizmişti.

Beşiktaş (44) - DENGELİ / DEZAVANTAJLI

Form yakalamıştı: Sergen Yalçın'ın gelmesi ile birlikte ciddi bir form yakalayan Beşiktaş sadece iyi oynadığı Başakşehir maçı kaybetmiş Trabzonspor ve Galatasaray beraberlikleri dışında diğer maçlarını kazanmıştı. Şimdi yeniden takımın aynı duruma gelmesi beklenecek.

Karius ve diğer oyuncuların durumu: Beşiktaş'ta son günlerde gündeme gelen oyuncuların alacakları ile ilgili düzensizlik sonrası Karius'un kalan haftalarda görev yapmaması gündemde. Böyle olursa kaleyi bu sezon sadece dört resmi maçta oynayan Utku Yuvakuran koruyacak. Diğer oyuncuların benzer kararlar alıp almayacağı ise henüz netleşmedi.

Maçları dengeli: Beşiktaş'ın kalan 8 haftada dört iç saha, dört deplasman maçı vardı. Maçları dengeli dağılan Beşiktaş'ın tabii ki iç sahada oynaması gereken Antalyaspor, Kasımpaşa, Konyaspor ve Fenerbahçe maçlarında Vodafone Park ambiyansı yakalanamayacak.

İlk dört sıradan geride: Beşiktaş ligin ilk dört sıradan bulunan takımlara oranla daha az stresli olacak. Trabzonspor ve Başakşehir'in 9 puan, Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Beşiktaş bir seri yakalamak için mücadele edecek. Beşiktaş için bu durumun psikolojik olarak diğer rakiplerine oranla bir avantaj olduğu söylenebilir.

(Fanatik)