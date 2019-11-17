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  3. Maçı 27-0 kazanan takımın hocası kovuldu

Maçı 27-0 kazanan takımın hocası kovuldu

Maçı 27-0 kazanan takımın hocası kovuldu

İtalya'nın Invictasauro kulübü başkanı Brogelli, Marina karşısında 27-0 kazandıkları maçın ardından teknik direktörünü, 'Rakiplerine saygı duymuyor’ gerekçesiyle gönderdi.

İtalya'nın Invictasauro kulübü başkanı Paolo Brogelli, Marina Calcio karşısında 27-0 kazandıkları maçın ardından U18 takımı teknik direktörünün görevine son verdi.

Konunun ayyuka çıkmasının ardından medyaya konuşan Brogelli, "U18 takımımızın Marina Calcio'yu 27-0 yendiğini duyunca çok üzüldüm, hayal kırıklığına uğradım ve içten içe çok pişman oldum." dedi.

Brogelli, "Genç futbol takımları, böyle skorlar için yok. Bu olayın amacına aykırı. Rakiplerinize her zaman saygılı olmanız gerekiyor. Bir daha böyle bir skor olmayacağına dair sizlere garanti veriyorum. Bu kulüp, gelecekte tüm rakiplerine karşı saygılı olacaktır." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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