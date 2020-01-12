Machester City'den gol yağmuru

Şampiyonluk yarışında Liverpool'un gerisine düşen Manchester City, 22. hafta mücadelesinde Aston Villa'ya konuk oldu.
Arjantinli yıldızı Sergio Agüero'nun "hat-trick" yaptığı maçta Manchester ekibinin diğer gollerini Riyad Mahrez (2) ve Gabriel Jesus atarken, ev sahibi ekibin tek golünü penaltıdan Anwar El Ghazi kaydetti.
İngiltere Premier Lig'de 176 gole ulaşan Agüero, Thierry Henry'yi geçerek lig tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu olurken, 12 kezle de ligin en fazla hat-trick yapan oyuncusu unvanını elde etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti ve Olimpiyatlara katılmaya hak kazandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'yı mağlup ederek, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.
Juventus'un Roma ile karşı karşıya geldiği maçta Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın sakatlanması Türk futbolseverleri şoke etti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ali Koç, Sportif direktör Damien Comolli'nin Simon Falette transferinin ardından twitter hesabı açıp açıklamalar yapmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, daha önce geriden gelerek şampiyon olduklarını anımsatarak, bunu tekrar yapabileceklerine inandığını söyledi.
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Steven Nzonzi, Fransız basınına konuştu.