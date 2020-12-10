Maccabi Tel Aviv-Sivasspor | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, grubundaki son maçında İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımına konuk oluyor. Yiğidolar'ın gruptan çıkabilmesi için mücadeleyi kazanması gerekiyor. Karşılaşma 0-0 eşitlikle devam ediyor.

Koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan teknik direktör Rıza Çalımbay, bu hayati maçta takımın başında yer alamayacak.

İLK 11’LER

Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Hernandez, Tibi, Saborit, Kandil, Golasa, Peretz, Glazer, Biton, Cohen, Pesic

Sivasspor: Samassa, Appindangoye, Caner, Camara, Robin Yalçın, Claudemir, Fajr, Gradel, Hakan Arslan, Yatabare, Kayode

MACCABI TEL AVIV 0-0 SİVASSPOR | CANLI

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

12’ Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Max Gradel’in çektiği şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

28’ Yonatan Cohen rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Mamadou Samassa kurtarıyor.

37’ Fayçal Fajr rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

44’ Sivasspor etkili geldi. Sağ kanattan Kayode'nin getirdiği topta ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Fajr'in vuruşunda top savunmadan geri döndü.

45’ Max Gradel’in ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Tenenbaum kurtarıyor.

Maçta ilk yarı 0-0 sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor'da futbolcular, maç öncesinde orta sahada diz çökerek ırkçılığı protesto etti.

Sivassporlu futbolcular, maçın başında orta sahada diz çöküp sağ yumruklarını havaya kaldırarak, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçının Rumen dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi.

Karşılaşma öncesi, vefat eden İtalya futbol tarihinin en önemli golcüleri arasındaki Paolo Rossi için de saygı duruşunda bulunuldu.

- SİVASSPOR 3 YEDEK OYUNCUYLA ÇIKTI



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan oyuncuların çokluğu ve sakatlıklar nedeniyle kırmızı-beyazlı takımda, Maccabi Tel-Aviv maçında yedek kulübesinde sadece 3 futbolcu yer aldı.

Kaleci Ali Şaşal Vural, orta saha oyuncusu Casmir Ninga ve forvet Arouna Kone, yedek kulübesinde oturdu.

Kovid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay da karantina süreci devam ettiği için Sivas'ta kalmıştı.

- ALİ ŞAŞAL İÇİN YEDEK FORMA



Ali Şaşal Vural'a kale dışında başka bir mevkide ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı kaleci forması dışında 35 numaralı forma hazırlatıldı.

Sivasspor'un UEFA listesinde yer alan 23 oyuncudan Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Marcelo Goiano, Isaac Cofie, Yasin Öztekin, Erdoğan Yeşilyurt, Kubilay Eren Şahin, Jorge Felix ile Muhammed Can Tuncer kadroda yer almadı.