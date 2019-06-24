Macar golcü Adam Szalai Trabzonspor'a

Alman basını Bordo-Mavililer'in Galatasaray'ın da gündemine gelen 31 yaşındaki Hoffenheim'lı santrfor Adam Szalai için girişimde bulunduğunu yazdı. 1.93 metrelik Macar oyuncunun hava toplarında çok başarılı olduğu, kuvvetli fiziğiyle de rakip savunmaları rahatlıkla deldiği belirtildi. Sağ ayaklı olan Szalai'nin Hoffenheim ile 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

HOFFENHEIM'DAN CEVAP BEKLENİYOR

Karadeniz temsilcisinin, Adam Szalai için Alman kulübüne satın alma opsiyonlu 600 bin euroluk kiralama teklifinde bulunduğu ve cevap beklediği öğrenildi.

Olumlu cevap geldiği takdirde futbolcuyla görüşme yapılıp transferi tamamlanmaya çalışılacak. Bu arada Trabzonspor'a 19 yaşındaki golcü gurbetçi Halil Dervişoğlu'nun kulübü Sparta Roterdam'dan ikinci defa ret cevabı geldi.

Bu oyuncu için önce 700 bin euro teklif eden sonra 1 milyona çıkan Trabzon'a, "Bir kez daha 2 milyon eurodan aşağı olmaz" yanıtı verildi.

(Star)