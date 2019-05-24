Macar basını, Beşiktaş'ın Sergei Rebrov ile ilgilendiğini yazdı

Siyah-Beyazlılar’ın, Macaristan Ligi takımlarından Ferenchvaros'u çalıştıran Sergei Rebrov ile ilgilendiği öne sürüldü. Macar basınında yer alan haberde, “Beşiktaş, Rebrov'a gelip gelmeyeceğini sordu. Bu iddialar kesinlikle temelsiz değil. Şu anda görüşmeler hangi aşamada bilinmiyor. Belki imza aşamasına geldiler” ifadeleri yer aldı. Rebrov futbolculuk kariyerinde F.Bahçe forması da giymişti.

(Güneş)