Maaşlar uygun

SPOR GÜNDEMİ

'Lille 15 milyon euro verdi' 'Lille 15 milyon euro verdi' Başkan Ağaoğlu, “Lille’in yetkilileri Yusuf için Türkiye’de… Onların teklifi 15 milyon euro. Bizim istediğimiz rakamlarla onların önerdiği rakamlar arasında ciddi bir fark var” dedi.

Boyd kampın yıldızı Boyd kampın yıldızı SİYAH-Beyazlılar’ın yeni transferi Tyler Boyd uyum sorunu yaşamadı.

Kartal Mak'ın peşinde Kartal Mak'ın peşinde Siyah-Biyazlı kulüp, Zenit’ten ayrılacak olan ve menajerinin kulüp baktığı Slovak kanat oyuncusu Robert Mak’ın transferi için devreye girdi.

Son aday Kongolo Son aday Kongolo Siyah-Beyazlılar, geçen sezon Premier Lig’den düşen Huddersfield’ın stoperi Terence Kongolo’ya yöneldi. 25 yaşındaki Hollandalı stoperin kiralanması için görüşmeler başladı.

İşte G.Saray'ın yeni transferlerinin alacağı maaş İşte G.Saray'ın yeni transferlerinin alacağı maaş ASLAN’IN yeni transferlerine verdiği yıllık ücretler, önceki senelere göre daha düşük.

Bekleyiş sürüyor! Falcao için kritik açıklama Bekleyiş sürüyor! Falcao için kritik açıklama Galatasaray’da haftalardır süren bekleyiş devam edecek gibi duruyor. Monaco Başkan Yardımcısı Petrov, “Sadece G.Saray değil, başkalarının da Falcao’ya ilgisi var. Çok iyi bir teklif gelirse gidebilir” dedi. Falcao ise önce G.Saray taraftarının videosunu beğendi, sonra da Muslera’yı takibe aldı.