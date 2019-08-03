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aksam.com.tr
  • 03 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00
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  • 03 Ağustos 2019 Cumartesi 08:11

Maaşlar uygun

Maaşlar uygun

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ASLAN’IN yeni transferlerine verdiği yıllık ücretler, önceki senelere göre daha düşük.

AKŞAM

Rakamlar ise şöyle: Jean Michael Seri: 2.8 milyon euro, Babel: 2.5 milyon euro, Luyindama: 1.05 milyon euro, Şener Özbayraklı: 6 milyon TL, Jimmy Durmaz: 6 milyon TL, Adem Büyük: 3,5 milyon TL, Ozornwafor: 100 bin euro, Emre Mor: 725 bin euro.

 

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