Maaşlar uygun

AKŞAM
Rakamlar ise şöyle: Jean Michael Seri: 2.8 milyon euro, Babel: 2.5 milyon euro, Luyindama: 1.05 milyon euro, Şener Özbayraklı: 6 milyon TL, Jimmy Durmaz: 6 milyon TL, Adem Büyük: 3,5 milyon TL, Ozornwafor: 100 bin euro, Emre Mor: 725 bin euro.
Başkan Ağaoğlu, “Lille’in yetkilileri Yusuf için Türkiye’de… Onların teklifi 15 milyon euro. Bizim istediğimiz rakamlarla onların önerdiği rakamlar arasında ciddi bir fark var” dedi.
SİYAH-Beyazlılar’ın yeni transferi Tyler Boyd uyum sorunu yaşamadı.
Siyah-Biyazlı kulüp, Zenit’ten ayrılacak olan ve menajerinin kulüp baktığı Slovak kanat oyuncusu Robert Mak’ın transferi için devreye girdi.
Siyah-Beyazlılar, geçen sezon Premier Lig’den düşen Huddersfield’ın stoperi Terence Kongolo’ya yöneldi. 25 yaşındaki Hollandalı stoperin kiralanması için görüşmeler başladı.
ASLAN’IN yeni transferlerine verdiği yıllık ücretler, önceki senelere göre daha düşük.
Galatasaray’da haftalardır süren bekleyiş devam edecek gibi duruyor. Monaco Başkan Yardımcısı Petrov, “Sadece G.Saray değil, başkalarının da Falcao’ya ilgisi var. Çok iyi bir teklif gelirse gidebilir” dedi. Falcao ise önce G.Saray taraftarının videosunu beğendi, sonra da Muslera’yı takibe aldı.
Yanal ve mukavelesi halen uzatılmayan tecrübeli kaleci, Bodrum’da bir araya geldi. Volkan 1 sene daha devam etmek isterken tecrübeli çalıştırıcı, “Gel yardımcım ol” teklifinde bulundu.