Maaşından kesintiye gitti

Bundesliga ekiplerinden Union Berlin’in Polonyalı file bekçisi Rafal Gikiewicz, Almanya’da koronavirüs nedeniyle spor faaliyetlerinin durmasının ardından kulübünün yaşayabileceği mali problemleri de göz önünde bulundurarak maaşında gönüllü olarak kesintiye gittiğini açıkladı.
32 yaşındaki deneyimli kaleci Gikiewicz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Kulübümün bu zorlu dönemde hayatta kalabilmesi için bu gerekliydi. Birlikte hayatta kalacağız” ifadelerini kullandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatın her alanı olduğu gibi spor da durma noktasına gelirken kulüplerin ve spor organizasyonlarının ciddi mali problemler yaşayabileceği düşünülüyor.
LYON ÖDEMELERİ DURDURMUŞTU
Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Amiens futbolcular da dahil olmak üzere tüm çalışanlarının maaşlarında kesintiye gitmiş, Olympique Lyon ise ödemeleri durdurma kararı almıştı.
Almanya’da ve Avrupa’nın diğer bölgelerinde de gelen haberlere göre spor kulüpleri federasyonlardan destek oyuncularından da indirime gitmelerini bekliyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; TFF Başkanı Nihat Özdemir, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Koronavirüs salgını sebebiyle spor müsabakalarının geleceğinin tartışıldığı toplantıdan erteleme kararı çıktı.
Koronavirüs salgını etkisini her yerde olduğu gibi futbolda da göstermeye devam ediyor. Spor müsabakalarını da etkileyen ve birçok ligin ertelenmesine sebep olan salgının yoğun bir şekilde görüldüğü ülkelerden olan İsviçre'de ise şaşırtan bir gelişme yaşandı. Sion takımının başkanı Christian Constantin, koronavirüs salgını sonrası tüm takımın sözleşmesini feshetti. İşte detaylar...
Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in Polonyalı kalecisi Rafal Gikiewicz, liglerin ertelenmesiyle mali problemler yaşaması muhtemel kulübüne destek olmak için maaşında gönüllü olarak kesintiye gittiğini açıkladı.
NBA takımlarından antrenman tesislerini kapatmaları istendi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
İtalyan devi Juventus'un 32 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcusu Gonzalo Higuain coronavirüs karantinasından kaçıp, memleketi Arjantin'e gitmeye çalışırken polis tarafından yakalandığı iddia edildi
Liglerin ertelenmesinin ardından Galatasaray Kulübü bir açıklama yayımladı.