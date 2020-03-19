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aksam.com.tr
  • 19 Mart 2020 Perşembe 22:43
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  • 19 Mart 2020 Perşembe 22:45

Maaşından kesintiye gitti

Maaşından kesintiye gitti

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Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in Polonyalı kalecisi Rafal Gikiewicz, liglerin ertelenmesiyle mali problemler yaşaması muhtemel kulübüne destek olmak için maaşında gönüllü olarak kesintiye gittiğini açıkladı.

Bundesliga ekiplerinden Union Berlin’in Polonyalı file bekçisi Rafal Gikiewicz, Almanya’da koronavirüs nedeniyle spor faaliyetlerinin durmasının ardından kulübünün yaşayabileceği mali problemleri de göz önünde bulundurarak maaşında gönüllü olarak kesintiye gittiğini açıkladı.

32 yaşındaki deneyimli kaleci Gikiewicz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Kulübümün bu zorlu dönemde hayatta kalabilmesi için bu gerekliydi. Birlikte hayatta kalacağız” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatın her alanı olduğu gibi spor da durma noktasına gelirken kulüplerin ve spor organizasyonlarının ciddi mali problemler yaşayabileceği düşünülüyor.

LYON ÖDEMELERİ DURDURMUŞTU

Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Amiens futbolcular da dahil olmak üzere tüm çalışanlarının maaşlarında kesintiye gitmiş, Olympique Lyon ise ödemeleri durdurma kararı almıştı.

Almanya’da ve Avrupa’nın diğer bölgelerinde de gelen haberlere göre spor kulüpleri federasyonlardan destek oyuncularından da indirime gitmelerini bekliyor.

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Maaşından kesintiye gitti
Maaşından kesintiye gitti

Maaşından kesintiye gitti

Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in Polonyalı kalecisi Rafal Gikiewicz, liglerin ertelenmesiyle mali problemler yaşaması muhtemel kulübüne destek olmak için maaşında gönüllü olarak kesintiye gittiğini açıkladı.

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