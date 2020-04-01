Maaş indirimi toplantısında karar çıkmadı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray, kulüp çalışanlarının maaşını eksik yatırdı Galatasaray, kulüp çalışanlarının maaşını eksik yatırdı Koronavirüs krizi tüm dünyayı olduğu gibi spor dünyasını da vurdu. Futbolcu maaşlarının düşürülmesi konusunda yönetimlerle futbolcular arasında görüşmeler sürerken, Galatasaray'ın, kulüp çalışanlarının maaşlarından yüzde 30 kesintiye gittiği öğrenildi.

UEFA, federasyonlardan ne istedi? İşte liglerin başlama tarihi UEFA, federasyonlardan ne istedi? İşte liglerin başlama tarihi UEFA, bugün aldığı kararla hazırlık maçları dahil kendi organizasyonu kapsamındaki bütün maçların ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiş olduğunu duyurdu. Bunun üzerine yerel liglerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), yapılan toplantının ardından UEFA'nın yerel liglerin bitirilmesini şiddetle tavsiye ettiğini açıkladı.

Obi Mikel'in yeni kulübü belli oldu Obi Mikel'in yeni kulübü belli oldu Koronavirüsü nedeniyle Süper Lig ekibi Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Obi Mikel'in yeni adresi belli oldu. Yıldız futbolcu Brezilyanın Botafogo kulübü ile görüşmelere başladı.

Eski Galatasaraylıya arkadaşlarından yardım eli Eski Galatasaraylıya arkadaşlarından yardım eli Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Kevin Grosskreutz'un Dortmund'daki arkadaşları Reus, Sancho, Haaland, Bürki ve Weidenfeller, oyuncunun koronavirüs sebebiyle işleri bozulan restoranına destek olmak için yemek siparişi veren kişilere forma, krampon, kaleci eldiveni gibi ürünlerini dağıtma sözü verdi.

Son dakika! UEFA'dan koronavirüsle ilgili kritik kararlar Son dakika! UEFA'dan koronavirüsle ilgili kritik kararlar UEFA, haziran ayında oynanması planlanan milli takım hazırlık maçlarının iptal edildiğini açıkladı.

Arsenal kararını verdi, Elneny 1 yıl daha Beşiktaş'ta Arsenal kararını verdi, Elneny 1 yıl daha Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta kiralık oynayan Elneny'yi kulübü Arsenal satmak istiyordu. Futboldaki belirsizlik sonrası Mısırlı'ya iyi bir teklif gelmeyeceğini düşünen İngilizler, Elneny'yi tekrar Beşiktaş'a kiralamaya sıcak bakmaya başladı.