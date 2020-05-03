Lyon'un Gustavo ısrarı

AKŞAM
Fenerbahçe’nin sezon başında 6 milyon euroya Marsilya’dan aldığı Luiz Gustavo, ortaya koyduğu istikrarlı futbolla şimdiden transferin gözdeleri arasına girdi. Fransız ekibi Lyon, başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Lyon Sportif Direktörü Juninho, orta sahadaki boşluğu tamamlayacak yeni bir oyuncu arıyor. Juninho, Brezilyalı vatandaşı Luiz Gustavo’ya göz dikti. İlk teklifi kabul görmeyen Juninho yeni bir teklifle F.Bahçe’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler ise oyuncusunu satmak istemiyor. Gustavo, Fenerbahçe’de görev aldığı 22 maçta 2 gol, 1 asist üretti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatİh Terim, Aslan'in transfer politikasını belirledi. Yabancı oyunculara gelen iyi tekliflerin değerlendirilmesini tavsiye eden Fatih Hoca, Fernando Muslera'yı ise ‘Demirbaş' listesine yazdı. Hedef yeni sezonda yerli ağırlıklı bir kadro oluşturmak.
Danimarka'nın en deneyimli yan hakemlerinden biri olan Henrik Sonderby, Sarı-Lacivertli taraftarlar ile ilgili konuştu.
Boşnak basını, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusunun maaş indirimine yanaşmadığını belirtti. Önümüzdeki sezon büyük bir ihtimalle Siyah-Beyazlılar'dan ayrılacağı vurgulandı.
Bjelica ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de gündemdeki diğer isim Alanya'nın hocası Erol Bulut... Sarı- Lacivertliler'in listesinde Bulut, en az Hırvat çalıştırıcı kadar ciddi bir aday olarak gösteriliyor.
Hem gelecek vaad eden hem de ucuz maliyetli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen Siyah Beyazlılar, Danimarka temsilcisi Hobro IK takımında görev yapan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Emmanuel Sabbi'yi listesine almıştı.
Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı formaları ile devlerin ilgi odağı olan Vedat Muriqi'nin aklı gelen cazip tekliflerde kaldı.
İngiliz basınındaki haberlere göre; Kırmızılar, Trabzonspor'un genç fi le bekçisini birinci transfer hedefi olarak belirledi.