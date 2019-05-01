Lyon'dan Trezeguet hamlesi!

Süper Lig'de Kasımpaşa forması ile gösterdiği performansla adını tüm Avrupa'ya duyuran Mahmoud Trezeguet için Fransa'dan çarpıcı bir transfer haberi geldi.

France Football'un haberine göre Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı ile Olimpik Lyon ciddi şekilde ilgileniyor.

Lyon'un Trezeguet'i transfer etmek için 7 milyon euro bonservis ücretini gözden çıkarttığı iddia edilirken 24 yaşındaki futbolcunun yaz aylarında düzenlenecek Afrika Şampiyonası'nda piyasasını daha da arttırabileceği belirtildi.

Kasımpaşa ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Trezeguet, bu sezon Süper Lig'de 10 gol ve 9 asist üretmişti.

(Sporx)