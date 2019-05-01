Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9598
  • 6,6908
  • 245.84
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Lyon'dan Trezeguet hamlesi!

Lyon'dan Trezeguet hamlesi!

Lyon'dan Trezeguet hamlesi!

Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet için Fransa'dan Olimpik Lyon'un devreye girdiği belirtildi.

Süper Lig'de Kasımpaşa forması ile gösterdiği performansla adını tüm Avrupa'ya duyuran Mahmoud Trezeguet için Fransa'dan çarpıcı bir transfer haberi geldi.

France Football'un haberine göre Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı ile Olimpik Lyon ciddi şekilde ilgileniyor.

Lyon'un Trezeguet'i transfer etmek için 7 milyon euro bonservis ücretini gözden çıkarttığı iddia edilirken 24 yaşındaki futbolcunun yaz aylarında düzenlenecek Afrika Şampiyonası'nda piyasasını daha da arttırabileceği belirtildi.

Kasımpaşa ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Trezeguet, bu sezon Süper Lig'de 10 gol ve 9 asist üretmişti.

(Sporx)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Can Yaman'ın annesi herkesi hayrete düşürdü!
Teoman Serdar Ortaç'ın aranjör fiyatı hakkındaki tartışmasına cevap verdi
Ezgi Mola Mustafa Sakallı ile evlenecek mi?
'Mutlu yaşlar canım oğlum'
Deren Talu annesinin izinden gidiyor! Teklifi kabul etti...
Arkadaş grubunda kendi düşerken yanından sizi de ayırmayanlar var mı? Ya da hiç olmuş muydu?

Her Arkadaş Grubunda Böyle Biri Vardır

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Maduro'dan sert açıklama: Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak

Tarihi eserlerin sahtesini yapıp satmışlar