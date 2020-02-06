Luyindama'nın Aston Villa'ya transferinin sakatlığı sebebiyle yattığı ortaya çıktı

Kasım ayındaki milli maç arasında Kongo’da sakatlanan Luyindama’nın, o günlerde Aston Villa tarafından yakından takip edildiği ortaya çıktı.
26 yaşındaki savunma oyuncusunun performansını çok beğenen İngiliz kulübünün, devre arasında Galatasaray’a 12-14 milyon Euro arasında bir bonservis teklifi yapmaya hazırlandığı da gelen haberler arasında.
Ancak talihsiz bir sakatlık yaşayan ve durumun ciddiyeti ancak İstanbul’a döndüğünde ortaya çıkan Luyindama, sezonu kapatarak Galatasaray’ın TFF’ye sunduğu listeden de çıkartıldı.
(Fanatik)
Dün akşam kupada oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11’de başlayan Younes Belhanda, Fatih Terim’i çileden çıkardı.
G.Saray’a jest yapan Japon oyuncu, kadro dışı kaldığı dönemi Sarı-Kırmızılı takımda geçirmek istemediğini söyledi. Nagatomo, takım aramaya başladı.
Sergen Yalçın’ı teknik direktörlüğe getirerek kısa süre içinde camiayı yeniden ayağa kaldırıp yeni bir dönemin kapısını açan Beşiktaş yönetimi, Mircea Lucescu’da da geri sayıma geçti.
Galatasaray’ın Lemina gibi transferinde geç kalmayı istemediği bir diğer isim de Henry Onyekuru.
Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ı takımın başına getirdiği gün yaşanan gelişmeler yeni ortaya çıktı. İmza için kulübe tek başına gelen Sergen Yalçın, Başkan Çebi'ye, "Sözleşme hazırsa imzalayalım başkanım" dedi ancak Çebi avukatlar geldikten sonra imzanın atılacağı cevabını verdi.
Fenerbahçe an itibariyle sezonun en formda takımlarından biri olmasına rağmen kadro kimyasında yapılan hatalar sezonun geri kalanı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.
Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Hollanda 1. Futbol Ligi ekibi Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Aylarca maaş alamadığını belirten 27 yaşındaki orta saha oyuncusu yine flaş ifadeler kullandı.