Luyindama'lı Demokratik Kongo, Uganda'ya 2-0 mağlup oldu
2019 Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda Uganda, Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama'nın da forma giydiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup etti.
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi Mısır'da gerçekleştirilen organizasyonda, A Grubu'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Uganda karşı karşıya geldi.
Başkent Kahire'de oynanan mücadeledenin 14. dakikasında Patrick Kaddu'nun attığı golle öne geçen Uganda ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Uganda dakika 48'de Emmanuel Okwi'nin attığı golle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
B Grubu'nda bugün oynanacak müsabakalarda, Nijerya ile Burundi, Gine ile Madagaskar karşılaşacak.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
GİNE İLE MADAGASKAR BERABERE
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi Mısır'da gerçekleştirilen organizasyonda, B Grubu'nda Gine ile Madagaskar karşı karşıya geldi.
İskenderiye şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda oynanan mücadelede Sory Kaba'nın 34. dakikada attığı golle Gine ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Madagascar 49. dakikada Anicet Abel ve 55. dakikada Carolus Andriamatsinoro ile cevap verse de 66. dakikada François Kamano penaltıdan attığı golle skoru belirledi ve maç 2-2 berabere bitti.
Kupada, dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
(AA)