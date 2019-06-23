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  3. Luyindama'lı Demokratik Kongo, Uganda'ya 2-0 mağlup oldu

Luyindama'lı Demokratik Kongo, Uganda'ya 2-0 mağlup oldu

Luyindama'lı Demokratik Kongo, Uganda'ya 2-0 mağlup oldu

2019 Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda Uganda, Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama'nın da forma giydiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup etti.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi Mısır'da gerçekleştirilen organizasyonda, A Grubu'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Uganda karşı karşıya geldi.

Başkent Kahire'de oynanan mücadeledenin 14. dakikasında Patrick Kaddu'nun attığı golle öne geçen Uganda ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Uganda dakika 48'de Emmanuel Okwi'nin attığı golle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

B Grubu'nda bugün oynanacak müsabakalarda, Nijerya ile Burundi, Gine ile Madagaskar karşılaşacak.

Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

GİNE İLE MADAGASKAR BERABERE

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi Mısır'da gerçekleştirilen organizasyonda, B Grubu'nda Gine ile Madagaskar karşı karşıya geldi.

İskenderiye şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda oynanan mücadelede Sory Kaba'nın 34. dakikada attığı golle Gine ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Madagascar 49. dakikada Anicet Abel ve 55. dakikada Carolus Andriamatsinoro ile cevap verse de 66. dakikada François Kamano penaltıdan attığı golle skoru belirledi ve maç 2-2 berabere bitti.

Kupada, dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak. 

(AA)

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