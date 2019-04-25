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  3. Luyindama'dan üç yıllık imza

Luyindama'dan üç yıllık imza

Luyindama'dan üç yıllık imza

SÜPER Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray’da yeni sezonun ilk transferi Luyindama olacak.

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AKŞAM

Sarı-Kırmızılıların ocak ayında Standard Liege Kulübü’nden kiraladığı Cristian Luyindama’nın bonservisi haziran ayında alınacak. Galatasaray Kulübü, 6 ay için 3 milyon euro kiralama bedeli ödediği Luyindama için Belçika ekibine 5 milyon euro daha ödeyerek bonservisini alacak ve oyuncu 3 yıl daha Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Galatasaray için imzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında oyuncunun performansı ile bağlantılı bir madde yok. Çünkü Luyindama’nın kontratında 5 milyon euroluk  zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyordu.

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