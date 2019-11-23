Luyindama sezonu kapattı

AKŞAM

G.SARAY’IN Kongolu yıldızı Milli Takım’ın Gambiya ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlandı. 2-2 biten karşılaşmanın 64’üncü dakikasında oyundan çıkan Luyindama’nın dün İstanbul’a dönüşünde yapılan kontrollerde tam bir felaketle karşılaşıldı. Hem sol diz ön çapraz bağlarında kopma hem de dış menisküsünde yırtık tespit edilen başarılı stoperin sezonu kapattığı bildirildi. Bu tür sakatlıkların en iyi ihtimalle 6-7 ayda düzeleceğini belirten yetkililer, oyununun futbol yaşamının büyük yara alacağı görüşünde.

AMELİYATI PLANLANIYOR

G.Saray kulübünden ise sakatlıkla ilgili şu resmi açıklama yapıldı: “Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul’a dönen Christian Luyindama’nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanmıştır.”

13 MİLYONA TALİPLERİ VARDI

ŞAMPİYONLAR Ligi maçlarında Premier Lig kulüpleri tarafından yakından izlenen Luyindama’ya, Wolverhampton ve Aston Villa kulüplerinin talip olduğu ve 13 milyon euroluk bir değer biçildiği belirtilmişti. Sezonu kapatması satış ithimalini de bitirdi.