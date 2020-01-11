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  • 11 Ocak 2020 Cumartesi 07:37
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  • 11 Ocak 2020 Cumartesi 07:37

Lukaku'nun şutu Napoli kalecisini sakatlamış

Lukaku'nun şutu Napoli kalecisini sakatlamış

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Lukaku'nun Napoli'ye geçtiğimiz hafta attığı golün kaleci Alex Meret'i sakatladığı iddia edildi.

Inter'i Napoli'yi 3-1 mağlup ettiği maçta Lukaku'nun ikinci goldeki şutu nedeniyle kaleci Alex Meret'in sakatlık geçirdiği ve Lazio maçında oynayamayacağı ortaya çıktı.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Lukaku'nun Napoli ağlarına gönderdiği ikinci golde 111 km hızla giden topu elinden kaçıran Alex Meret'in Lazio maçını kaçıracağı belirtiliyor. Meret'in Napoli'nin Lazio ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmaması da bunun göstergesi durumunda...

Meret bu sezon Napoli kalesini 19 kez korumuştu. Meret'in sakatlığı nedeniyle Napoli'nin maç kadrosunda David Ospina ile bu sezon hiç maça çıkmamış olan Orestiz Karnezis'in yer alacağı açıklandı.

(Sporx)

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