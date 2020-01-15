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  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 07:20
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  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 07:46

Lukaku'nun şov yaptığı maçta Inter farklı kazandı

Lukaku'nun şov yaptığı maçta Inter farklı kazandı

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İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Inter, Cagliari'yi 4-1 geçerek Çeyrek Final'e yükseldi.

İtalya Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Inter, sahasında Cagliari'yi konuk etti.

Giuseppe Meazza Stadı'ndaki maçı Inter 4-1 kazanarak Çeyrek Finale yükselen taraf oldu.

Karşılaşmaya Inter, Lukaku'nın ilk dakikadaki golüyle başladı. 22'de Valero ve 49'da tekrar Lukaku farkı üçe çıkarttı. 72'de Oliva'nın gol atmasıyla toparlanmak isteyen Cagliari'ye son darbeyi ise 80'de Ranocchia vurdu ve maç 4-1 Inter üstünlüğü ile bitti.

Inter'in Çeyrek Final'deki rakibi ise Fiorentina - Atalanta maçının galibi olacak.

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