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  3. Luka Doncic'in 'triple-double' yaptığı maçta Dallas Mavericks, San Antonio Spurs'ü devirdi

Luka Doncic'in 'triple-double' yaptığı maçta Dallas Mavericks, San Antonio Spurs'ü devirdi

Luka Doncic'in 'triple-double' yaptığı maçta Dallas Mavericks, San Antonio Spurs'ü devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, genç yıldızı Luka Doncic'in "triple-double" yaptığı maçta San Antonio Spurs'ü 117-110 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Mavericks, Doncic'in 42 sayı, 11 ribaunt, 12 asistle "triple-double"lık performans sergilediği maçta konuk ettiği Spurs'ü 117-110 yendi ve 8. galibiyetine ulaştı.

Doncic, LeBron James'ten sonra NBA tarihinde 40 sayılık "triple-double" yapan en genç ikinci oyuncu oldu. Söz konusu istatistiğe 20 yaş 263 günlükken ulaşan Sloven basketbolcunun önünde, 2005'te 20 yaş 100 günlükken Cleveland Cavaliers formasıyla 40 sayı, 10 ribaunt, 10 asist üreten LeBron James yer aldı.

Karşılaşmada Dorian Finney-Smith 22, Kristaps Porzingis 18 sayıyla Mavericks'e katkı sağladı.

Sezonun 9. yenilgisini yaşayan Spurs'te DeMar DeRozan 36, LaMarcus Aldridge 16 sayı attı.

Öte yandan milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda New York Knicks'e 123-105 yenildiği maçta 5 sayı, 8 ribaunt, 2 asistle oynadı.

Milwaukee Bucks forması giyen Ersan İlyasova ise deplasmanda Chicago Bulls'u 115-101 mağlup ettikleri karşılaşmayı 6 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

NBA'e 4 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 123-105

Brooklyn Nets-Indiana Pacers: 86-115

Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 132-96

Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 132-108

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 101-115

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 117-110

Phoenix Suns-Boston Celtics: 85-99

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 102-112

Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 90-88


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