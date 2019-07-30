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aksam.com.tr
  • 30 Temmuz 2019 Salı 17:02
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  • 30 Temmuz 2019 Salı 17:35

Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

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Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Luiz Gustavo'nun kesinlikle Süper Lig'e gelmeyeceği belirtildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Günlerdir Luiz Gustavo transferiyle uğraştığı yazılıp çizilen, hatta Ali Koç’un Fransa’ya çıkarma yaptığı iddia edilen Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncudan vazgeçtiği öğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN LUİZ GUSTAVO TRANSFERİ YALAN

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Comolli’nin Gustavo için Marsilya ile bir iki kez görüşme yaptığı, fakat Zubizarreta’nın oyuncularını kesinlikle bırakmayacaklarını söylemesi üzerine transfer sürecini daha başlamadan bitiren Fenerbahçe’nin diğer orta saha tercihlerini masaya yatırdığı belirtilirken, sarı lacivertlilerin yeniden Mahmut Tekdemir’e yöneldiği ifade edildi. Takımdan ayrılmayacak oyuncuların başına gelen Luiz Gustavo’nun Lig 1 kulübünden zaten iyi bir maaş aldığı ve Fransa’da mutlu olduğu anlaşılırken, tecrübeli teknik direktör Villas Boas’ın 32 yaşındaki yıldızın yanına iyi futbolcular alarak sezona fırtına gibi bir giriş yapmak istediği bildirildi.

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