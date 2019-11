Luiz Gustavo: Bizi birliktelik şampiyonluklara ulaştıracak

Bu sezon Fenerbahçe'nin değişmezleri arasında yer alan Luiz Gustavo, forma giydiği Brezilya, Almanya, Fransa ve Türkiye'deki oyun tarzları ile ilgili olarak, "Bu liglerin hepsini karşılaştırmak zor. Hepsinin kendine göre artı ve eksi yönleri var. Hepsinin yarışmacı kimliğine bakarsak mükemmel ligler diyebilirim. Önemli olan oyuncu olarak kendinizi oynayacağınız yeni lige hazırlamak. Ben de her zaman bunu yapmaya çalıştım." dedi.

"Taraftarları kıyasladığınızda tüm taraftarların takımlarını destekleme yöntemleri farklı olabiliyor" diyen Gustavo, "Bazı taraftarlar daha gürültü olurken, bazıları da görsel olarak çok güzel şovlar yapabiliyor. Her kulübün taraftarının kendine has bir özelliği var. Almanya’da statlar her zaman çok dolu olur ve insanlar orada da futbola aşık ama takımlarını desteklemede biraz daha sakinler diyebilirim. Fransa’da da taraftarlar kulüpten kulübe değişkenlik gösteriyor. Ben Marsilya’da oynama fırsatını yakaladım ve bana göre Fransa’nın en iyi taraftarı Marsilya taraftarı, gerçekten çok özel bir taraftar olduğunu söyleyebilirim. Şimdi de Fenerbahçe taraftarı önünde oynama fırsatı elime geçti. Buraya gelmeden önce konuştuğum herkesten Fenerbahçe taraftarının ne kadar özel olduğunu duymuştum. Buraya gelerek bizzat deneyimleme fırsatım oldu. Sürekli bizim arkamızdalar ve nereye giderek gidelim takımlarını sonuna kadar destekliyorlar." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'deki hedeflerinden de bahseden yıldız oyuncu, "Fenerbahçe’deki hedefim burada geçirdiğim her gün elimden gelenin en iyisini yapabilmek, hem kulübüme hem takım arkadaşlarıma yardım edebilmek. Taraftarımız her zaman bizimle birlikte olsun, yanımızda olsun çünkü bizi birliktelik şampiyonluklara ulaştıracak." dedi.

Sosyal medyada bazı taraftarların kendisini Müslüm Gürses'e benzettikleri hatırlatılan Gustavo, "O beyaz ben siyahiyim. Tek ortak yönümüz saçlarımız. Biraz benziyor ama..." ifadelerini kullandı.