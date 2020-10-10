Luis Suarez'den Fernando Muslera'ta destek

AKŞAM

Uruguay ve Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Luis Suarez, geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Galatasaraylı Fernando Muslera'ya anlamlı bir mesaj gönderdi.

Uruguaylı Luis Suarez, Şili’yi 2-1 yendikleri maçta attığı golün ardından takım arkadaşı Fernando Muslera’ya destek mesajı gönderdi.

Suarez, ayağı kırıldığı için maçı evden takip eden ve bir süre önce annesini kaybeden Muslera’ya üzerinde “Güçlü olun” yazan tişörtüyle destek verdi. Muslera da ona teşekkür etti.