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  3. Luis Suarez 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Luis Suarez 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Luis Suarez 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalacak

İspanyol ekip Barcelona'nın, sağ dizinden ameliyat edilen Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez'in 4 ila 6 hafta oynayamayacağı bildirildi.

Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Luis Suarez'in sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı geçirdiği, sahalara dönme süresinin 4 ila 6 hafta olduğu belirtildi.     

Suarez'in sakatlığından dolayı sezonun son iki maçında ve 25 Mayıs'ta Valencia'ya karşı oynanacak Kral Kupası Finali'nde forma giymeyeceği kesinleşti.     

Barcelonalı futbolcunun, 14 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Brezilya'da yapılacak Amerika Kupası'nda Uruguay Milli Takımı'nın formasını giymesi de beklenmiyor.     

Luis Suarez bu sezon Barcelona formasıyla tüm maçlarda toplam 25 gol attı.

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