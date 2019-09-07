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  3. Luiz Gustavo'dan Ersun Yanal'a: Vereceğiniz her türlü göreve hazırım

Luiz Gustavo'dan Ersun Yanal'a: Vereceğiniz her türlü göreve hazırım

Luiz Gustavo'dan Ersun Yanal'a: Vereceğiniz her türlü göreve hazırım

Luiz Gustavo'dan, idmanlarda kendisini stoperde ve orta sahada oynatan hocasına destek geldi.

Ersun Yanal'ın Luiz Gustavo'yu çok istemesinin tek nedeni kalitesi ve tecrübesi değildi. Brezilyalı yıldızın birçok bölgede forma giyebilen 'joker' bir oyuncu olması, Yanal'ın ısrarının en önemli sebeplerinden biriydi. Tecrübeli teknik adam, oyuncusunu gelir gelmez stoperde ve orta sahada denedi. Yanal'ın öncelikli planı, Gustavo'yu savunmanın göbeğinde oynatmak.

"HER GÖREVE HAZIRIM"

Yıldız futbolcu, Ersun Yanal ile yaptığı görüşmede bu durumun kendisi için sorun olmadığını söyleyip, "Kariyerim soyunca farklı mevkilerde oynadım. Marsilya'da uzun süre stoperde görev yaptım. Sonra yeniden orta sahaya geçtim. Önemli olan, oynadığım pozisyon değil sahada yer almak. Bu nedenle vereceğiniz her türlü göreve hazırım" diyerek hocasına destek çıktı. 

(Fanatik)

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