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  3. Lugano'dan Muslera itirafı! 'En büyük pişmanlığım...'

Lugano'dan Muslera itirafı! 'En büyük pişmanlığım...'

Lugano'dan Muslera itirafı! 'En büyük pişmanlığım...'

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Diego Lugano kısa bir süre önce İstanbul'a gelirken, Fernando Muslera ile de buluştu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Diego Lugano kısa bir süre önce İstanbul'a gelirken, Fernando Muslera ile de buluştu.

Muslera'nın Galatasaray'a gelmesinde etkili olduğunu söleyen Lugano, bu konuda pişman olduğunu ifade etti.

Twitter'dan bir fotoğraf paylaşam Lugano, gülümseme emojisi ile şunları yazdı;

"Arkadaşım Fernando ile buluştuk. Herhalde hayatta pişman olduğum ender şeylerden bir tanesi onu Türkiye'ye gelip burda futbol oynamaya ikna etmek."

(Sporx)

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