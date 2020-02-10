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aksam.com.tr
  • 10 Şubat 2020 Pazartesi 08:00
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  • 10 Şubat 2020 Pazartesi 08:24

Lucescu koptu geliyor

Lucescu koptu geliyor

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BEŞİKTAŞ’IN futbol aklı olarak düşündüğü Lucesucu için Rumen basınından çarpıcı bir iddia geldi.

AKŞAM

Romanya’da dün çıkan haberlere göre; Lucescu, ülkesindeki işlerini bıraktı ve Beşiktaş’ın teklifini kabul etti.

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Lucescu koptu geliyor
Lucescu koptu geliyor

Lucescu koptu geliyor

BEŞİKTAŞ’IN futbol aklı olarak düşündüğü Lucesucu için Rumen basınından çarpıcı bir iddia geldi.

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ALANYA maçının orta hakemi Ümit Öztürk verdiği ve vermediği kararlarla gündeme oturdu.

Ligden çekilin talebi
Ligden çekilin talebi

Ligden çekilin talebi

Genel kurul üyeleri ve taraftarlar, Alanya maçından sonra yönetime ‘Ligden çekilin’ talebinde bulundu.

'Bu düzen böyle gitmez'
'Bu düzen böyle gitmez'

'Bu düzen böyle gitmez'

‘VAR hakemi çifte standart uyguladı’ diyen Ali Koç’tan çarpıcı açıklamalar: “Bunları kabullenmemiz mümkün değildir. Biz kabullensek bile F.Bahçe sahipsiz değildir. Bu düzen, bu şekilde gidemez. Korkarım ki çok daha vahim olaylara sebebiyet verecek bu gidişat.”

'Size afiyet olsun'
'Size afiyet olsun'

'Size afiyet olsun'

TRABZONSPOR Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, yaptığı paylaşımlarla F.Bahçe Başkanı Ali Koç’a yanıt verdi:.
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