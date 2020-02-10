Lucescu koptu geliyor

AKŞAM
Romanya’da dün çıkan haberlere göre; Lucescu, ülkesindeki işlerini bıraktı ve Beşiktaş’ın teklifini kabul etti.
İTALYA’DAN Boateng’e övgü geldi...
BEŞİKTAŞ’IN futbol aklı olarak düşündüğü Lucesucu için Rumen basınından çarpıcı bir iddia geldi.
VEDAT’IN talipleri her geçen gün artıyor.
ALANYA maçının orta hakemi Ümit Öztürk verdiği ve vermediği kararlarla gündeme oturdu.
Genel kurul üyeleri ve taraftarlar, Alanya maçından sonra yönetime ‘Ligden çekilin’ talebinde bulundu.
‘VAR hakemi çifte standart uyguladı’ diyen Ali Koç’tan çarpıcı açıklamalar: “Bunları kabullenmemiz mümkün değildir. Biz kabullensek bile F.Bahçe sahipsiz değildir. Bu düzen, bu şekilde gidemez. Korkarım ki çok daha vahim olaylara sebebiyet verecek bu gidişat.”
TRABZONSPOR Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, yaptığı paylaşımlarla F.Bahçe Başkanı Ali Koç’a yanıt verdi:.