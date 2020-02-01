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aksam.com.tr
  • 01 Şubat 2020 Cumartesi 08:00
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  • 01 Şubat 2020 Cumartesi 08:00

Lucescu: Her şeye cevap vermem

Lucescu: Her şeye cevap vermem

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Beşiktaş’ta Sportif Direktörlük için adı geçen Lucescu, “Şu anda bunu konuşmak istemiyorum. Benden her şeye cevap vermemi bekliyorsunuz” yorumunu yaptı.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’TA Sergen Yalçın’ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından Sportif Direktörlük pozisyonu için adı geçen Mircea Lucescu, Rumen basınına konuştu. Arc de Triomphe Stadı’nın yapımını takip eden Rumen teknik adam, “Türk basınında Beşiktaş’a gideceğiniz iddia ediliyor. Neler söylersiniz?” sorusu karşısında bunu yalanlamadı. Rumen teknik adam, “Şu anda bunu konuşmak istemiyorum. Benden her şeye cevap vermemi bekliyorsunuz. Bunu tartışmak istemiyorum” dedi. Sahada olmayı özlediğini söyleyen Lucescu, “Evet, kulübede olmayı özledim. Ancak şu anda yapamam. İleride neler olur göreceğiz” ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından Lucescu’nun önümüzdeki aylarda veya en geç sezon sonunda Beşiktaş’ta Sportif Direktörlüğe başlayacağı iddiaları güçlendi. Çünkü çıkan haberleri yalanlamadı.

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