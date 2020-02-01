Lucescu: Her şeye cevap vermem

AKŞAM
BEŞİKTAŞ’TA Sergen Yalçın’ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından Sportif Direktörlük pozisyonu için adı geçen Mircea Lucescu, Rumen basınına konuştu. Arc de Triomphe Stadı’nın yapımını takip eden Rumen teknik adam, “Türk basınında Beşiktaş’a gideceğiniz iddia ediliyor. Neler söylersiniz?” sorusu karşısında bunu yalanlamadı. Rumen teknik adam, “Şu anda bunu konuşmak istemiyorum. Benden her şeye cevap vermemi bekliyorsunuz. Bunu tartışmak istemiyorum” dedi. Sahada olmayı özlediğini söyleyen Lucescu, “Evet, kulübede olmayı özledim. Ancak şu anda yapamam. İleride neler olur göreceğiz” ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından Lucescu’nun önümüzdeki aylarda veya en geç sezon sonunda Beşiktaş’ta Sportif Direktörlüğe başlayacağı iddiaları güçlendi. Çünkü çıkan haberleri yalanlamadı.
Lig bu sezon oynanmayabilir, sponsorlar da Çin’den desteklerini çekmeye başladı.
“Antalya’da saat 20.30’da bir maç oynanmaz. Sivas’ı bilmiyorlar. O maçı saat 20.30’da oynayıp buraya gelirsek, uçak iner veya inmez, bir sürü şey olur. 2 gün sonra Başakşehir ile hayati maçımızı var.”
Trabzonspor, Guilherme’nin kiralanması konusunda Alvarenga ile anlaşıldığını ve 100 bin euro ödeneceğini açıkladı.
İki kulüp arasında yaşanan söz düellosu ortamı gerdi. Temennimiz bugün 20.00’de oynanacak karşılaşma sonrası hak eden tarafın kazanması, konuşulan tek şeyin saha içindeki futbol olması.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün oynanacak Trabzonspor-Fenarbahçe karşılaşması öncesinde, dostluk ve fair-play çağrısı yaptı. Kasapoğlu, iki takıma da başarılar diledi.
Beşiktaş’ta Sportif Direktörlük için adı geçen Lucescu, “Şu anda bunu konuşmak istemiyorum. Benden her şeye cevap vermemi bekliyorsunuz” yorumunu yaptı.
Beşiktaş, yeni teknik direktörü yönetiminde ilk maçına çıkacak. Kartal, Çaykur Rizespor karşılaşmasında bu olumlu havayla birlikte 3 puana ulaşmak istiyor. Siyah-Beyazlılar. galibiyete hasret... Genç hocanın uğraşması gereken birçok sorun bulunuyor.