Lucescu Ali Koç ile görüştüğünü itiraf etti!

Son olarak Türk Milli Takımı'nı çalıştıran tecrübeli teknik adam Mircea Lucescu, gündeme gelen Fenerbahçe ve Beşiktaş iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Her iki takımdan da teklifler geldiğini itiraf eden Lucescu'nun açıklamaları şu şekilde:
‘İki kez görüştük, ama...'
“Bir kere şunu dürüstçe söylemem gerek. Ben bu dönemde Fenerbahçe’den teklif almadım. Evet, Ersun Yanal gelmeden Sayın Ali Koç ile iki kez görüşmüştük ancak bazı nedenlerden dolayı olmadı. Türkiye’de adımın geçtiğini duyuyorum, bu beni mutlu ediyor, fakat ortada somut bir şey yok. Ve ben gerçekleşmemiş bir olay için yorum yaparsam, ‘Bu adam deli’ derler.”
‘Reklam yapmadım, oturdum’
“Popülerlik ve para benim adımla anılamaz... Öyle olsa adım her anıldığında, reklamımı yapardım! Sessizce kenarda oturdum, bu yüzden de hep adım anıldı. Şu anda fizik olarak çok iyiyim. Sağlığım yerimde, hırsım, azmim her zamanki gibi. Şu anda Haziran ayını bekliyorum. İsviçre’den Sion Kulübü başta olmak üzere birkaç net teklif var. Bakacağım...”
‘Türkiye’nin bir parçasıyım’
“Ben kendimi Türk Futbolu’nun bir parçası olarak görüyorum. Çalıştığım kulüplere büyük emeklerim olduğuna inanıyorum. Türk Milli Takımı için de öyle. Türkiye hakkında ağzımdan asla negatif bir kelime çıkmaz. Tek isteğim büyük takımların sıkıntılı dönemlerini atlatmaları ve ayağa kalkmaları. Baharda takımlarınızı Avrupa sahnesinde görmek bana gurur verir.”
‘Kalbim Sergen Yalçın’la...’
“Beşiktaş Yönetimi ile aramızda bazı görüşmeler oldu, anlaşamadık. Size ayrıntıları veremem. Polemik yaratmak doğru olmaz. Öğrencilerimin iyi işler yaptığını görmek beni inanılmaz mutlu ediyor. Sergen Yalçın’ı ve O’nun Beşiktaş’ını izliyorum. Fantastik işler yapıyor. Geleceği çok parlak bir teknik adam. Kendisine bol şans diliyorum. Kalbim onunla.”
‘İlginç bir yarış oluyor...’
“Türkiye Ligi’ni yakından takip ediyorum. Çok ilginç bir şampiyonluk yarışı oluyor. Tüm takımların, hatta Beşiktaş’ın bile şansı var. Bu taraftarlar için muhteşem bir şey. Burada bir paragraf açmak istiyorum. Evet; Türkiye’de şampiyon olmak çok önemli. Ancak ondan da önemli bir şey var. O da şampiyon takımın Türkiye’yi Avrupa’da çok iyi temsil edecek olması.”
(Fanatik)
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