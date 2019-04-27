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Luce'den bir ilk

Luce'den bir ilk

Daha önce, “İki kez aynı takıma gitmem” diyen Rumen teknik adam, Beşiktaş’a dönerse bu prensibini ilk kez Kara Kartal için çiğneyecek.

AKŞAM

12 Mayıs’ta yapılacak kongrede Fikret Orman’ın yeniden başkan seçilmesi halinde Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in yerine gelmesi beklenen Lucescu hakkında Rumen basınında dün de önemli haberler vardı. Rumenler, Luscecu’nun, Beşiktaş’la anlaşarak kendisi için çok önemli bir prensibi çiğnediğini iddia ettiler. Rumen teknik adamın sezon sonunda Siyah-Beyazlı kulübün başına geçerek, Rumen takımları için yapmadığı bir özveride bulunacağı da vurgulandı. Lucescu’ya daha önce Rapid Bükreş ve Dinamo Bükreş’ten teklif geldiğini hatırlatan gazeteler, “Ancak Lucescu bunu kabul etmemişti. Çünkü, ‘Asla daha önce başarılı olduğum yere dönmeme gibi bir prensibim var. Çünkü bunu yaparsanız daha önce yaptığınız başarılı işler karşınıza çıkar ve size acı verir’ demişti. Şimdi Beşiktaş’a gidince bu sözünden geri adım atmış olacak” yorumu yaptılar.

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