Lucas Lima'ya 8 milyon euro

AKŞAM

LİMA aşkı küllendi. Fenerbahçe, daha önce de ilgilendiği Lucas Lima’yı tekrar gündemine aldı. 28 yaşındaki solak on numara Lucas Lima’nın kulübü Palmeiras’a, toplamda 8 milyon euroluk bir teklif iletildiği belirtildi. Brezilya basınındaki haberlerde, F.Bahçe’nin teklifinin uzun aylara bölünmüş olduğu detayı var. Palmeiras’a 1 yıllık kiralama bedeli olarak 2 milyon euro ve oyuncunun tapusu için de aylara bölünerek 6 milyon euro ödenmesi taahhüt edildi. Brezilya ekibinin bu öneriye oldukça sıcak baktığı aktarıldı. Ancak bir istek var...

SONRAKi SATIŞTAN PAY TALEBi

Palmeiras’ın, Lima’nın sonraki satışından da yüzde istediği kaydedildi. Sarı-Lacivertliler ile Brezilya ekibinin masadaki beklentilerinde pek fazla ters düşen bir şey gözükmüyor. Fenerbahçe, on numaradaki kalabalığı azaltıp, kaliteli bir ayakla, geçtiğimiz sezon yaşadığı gol ve pas yapamama sorununu bitirmeyi hedefliyor. Palmeiras ile 2022’ye kadar mukavelesi olan yetenekli oyuncu, daha önce Brezilya dışına hiç çıkmadı. Lima, Fenerbahçe’ye trasferi konusunda dün bir açıklama yaptı.

SADECE F.BAHÇE’DE OYNARIM

Lucas Lima, “Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük kulübü. Alex de Souza’ya hayranım. Eğer Türkiye’de oynarsam, bu sadece Fenerbahçe olur” diye konuştu. Öte yandan Lima’nın, yıllık ücret olarak 4 milyon euro talep ettiği, Fenerbahçe’nin ise bunu 2.5 milyon euroya çekmeye çalıştığı bildirildi. Fenerbahçe’de Lima transferinin gerçekleşmesiyle, orta sahada büyük bir kalabalık oluşacak. Sarı-Lacivertliler’in, Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Jailson, Alper Potuk için de teklif beklediği kaydedildi.