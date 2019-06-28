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  3. Lucas Lima'nın geçen yıl Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı

Lucas Lima'nın geçen yıl Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı

Lucas Lima'nın geçen yıl Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı Lucas Lima’nın geçtiğimiz sene de Sarı-Lacivertlilere önerildiği ancak futbolcunun ağabeyinin ağır hastalığı sebebiyle transferin gerçekleşmediği öğrenildi.

'Alex de Souza’dan dolayı Türkiye’de sadece Fenerbahçe’de forma giyerim' açıklamasını yapan Lucas Lima’nın geçen yıl da sarı lacivertli kulübe teklif edildiği, fakat yıldız futbolcunun transferinin gerçekleşmediği öğrenildi.

AĞABEYİ YÜZÜNDEN FENERBAHÇE'YE GELEMEDİ

TM Dijital Haber Mekrkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Fenerbahçe’nin ciddi bir şekilde ilgilendiği Lucas Lima ismi camiada büyük bir heyecana yol açarken, 28 yaşındaki futbolcunun daha önce de sarı lacivertli formayı giymeye çok yakın olduğu fakat ağabeyinin ağır hastalığı yüzünden Türkiye’ye gelemediği ortaya çıktı. O dönem Çin’den de astronomik teklifler alan, fakat ailevi sebeplerden dolayı Brezilya’da kalan ‘10’ numaranın, bu sefer Fenerbahçe’ye sıcak baktığı belirtilirken, Lima’nın maliyetinin sanıldığı kadar makul olmaması Başkan Ali Koç’u bir hayli yoracağı ifade edildi.

Çin’den yıllık 8 milyon Euro civarında bir maaşı elinin tersiyle iten Lucas Lima’nın Fenerbahçe’den 5 milyon Euro isteyebileceği düşünülürken, tecrübeli futbolcunun bonservis bedelinin ise 5-6 milyon Euro civarında bir rakam olacağı tahmin ediliyor.

Bu sezon 29 maçta görev alan Lima sadece 1 asist yaparken, Brezilyalı oyuncu geçen sene ise 68 maçta 8 gol 8 asist yapmıştı.

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