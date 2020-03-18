Los Angeles Lakers takım halinde karantinaya alınıyor

Brooklyn Nets'te 4 basketbolcuda corona virüs tespit edilmesinin ardından Nets'in son rakibi Los Angeles Lakers takım halinde karantinaya alınacak. ESPN'den Dave McMenamin'in haberine göre Lakers Çarşamba günü corona virüs için teste tabi tutulacak.
Los Angeles Lakers, Utah Jazz ile iptal olan maçın hemen öncesinde Brooklyn Nets'le oynamıştı.
Lakers'tan yapılan açıklamada, "10 Mart'taki Brooklyn Nets ile oynana maç sonrası riskler göz önüne alındığında, çeşitli sağlık görevlileri, NBA ve UCLA Sağlık doktorlarımızla istişare edilerek oluşturulan COVID-19 prosedürlerimizin ve protokolümüzün bir sonraki adımlarını takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
LeBron James, Anthony Davis gibi dünyaca ünlü yıldızlara corona virüs testleri uygulanacak ve bu oyuncular 14 gün boyunca karantinada tutulacak.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Hes Kablo Kayserispor maçı öncesinde B planı hazır.
TFF 1. Lig'de 45 puanla 4. sırada yer alan ve Süper Lig için ciddi adaylar arasında gösterilen Adana Demirspor'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Mavi-Lacivertli ekibin kaptanı Volkan Şen'in 2 hafta önce oynanan ve 2-2 berabere biten Fatih Karagümrük maçının ardından teknik direktör Uğur Tütüneker'in üzerine yürüdüğü ve kulübün bu olay karşısında futbolcuya hiçbir ceza vermediği iddia edildi.
Fransa'da futbol hayatlarını sürdüren Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, Türkiye'ye dönme kararı aldı. Milli futbolcular 14 gün karantina altında kalacak.
Süper Lig'de 27. hafta, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak devam ediyor. İşte haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler...
Bir dönem Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Bernard Mensah, Beşiktaş'ın gündemine girdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği isimler üzerinde yoğunlaşan Siyah-Beyazlı yönetim, başarılı futbolcuya yeni sezonda Beşiktaş forması giydirmek için girişimlere şimdiden başladı.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer için harekete geçildi.
Spor camiası, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.